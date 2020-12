Close

Rosalía en portada de Vogue. ¿Hay romance con Rauw Alejandro? ¡Lo aclara todo! La cantante española Rosalía habla con la revista Vogue sobre su nuevo disco y aclara si hay amoríos con el reggaetonero Rauw Alejandro. ¡Mira lo que dijo! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rosalía adorna la nueva portada de la revista Vogue. La cantante española de 27 años ha trabajado en un nuevo disco durante la pandemia, que ha pasado en Miami. "Ahora como que estoy cerrando el ciclo de estas grabaciones y estoy muy contenta con ellas", dijo sobre esta producción musical. "Necesitaba estar en casa, necesitaba todas estas horas, simplemente haciendo esto". También enfrentó los rumores de un posible romance con el reggaetonero puertorriqueño Rauw Alejandro que se dispararon después de que ella compartiera fotos montando en moto con él. "Pero imagínate, Yo ¿Cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, escribo las líneas superiores, toco instrumentos. Te juro que para hacer esto, debes poner todos tus sentidos", dijo, negando romance. Los fanáticos han especulado que tal vez se trate de una colaboración musical sorpresa que estén preparando los cantantes. Image zoom Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "El mal querer" —quien se crío en Sant Esteve Sesrovires, un pueblo cerca de Barcelona — mostró interés desde niña en el flamenco. Si bien la artista catalana ha tenido gran éxito con sus canciones, ha sido criticada por supuestamente tener oportunidades que no tienen los artistas flamencos con raíces romaníes que tienden a ser marginados en España. Rosalía opinó sobre la controversia que ha generado su música por supuesta "apropiación cultural". "Claro que sí y me doy cuenta de que es una conversación necesaria que va mucho más allá. Creo que es una conversación de fondo que tiene que ver con el privilegio y las oportunidades", dijo. "Lo ideal y lo justo sería que las posibilidades y el foco mediático fueran equitativos para todo el mundo". Rosalía asegura que quiere envejecer creando y dejando su alma sobre el escenario. "Espero tener 70 años y tener la energía y las ganas para poder ir al estudio, tomarme mi café y ponerme a escribir mis canciones", concluyó. "Espero conservar esa sensación, eso es lo que quiero, esa es la ambición que yo tengo".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rosalía en portada de Vogue. ¿Hay romance con Rauw Alejandro? ¡Lo aclara todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.