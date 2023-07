El emotivo mensaje de Rosalía tras anunciarse su separación de Rauw Alejandro La cantante española Rosalía publica emotivo mensaje tras anunciar el fin de su compromiso con Rauw Alejandro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía publicó un emotivo mensaje en sus Instagram Stories tras anunciar el fin de su compromiso con Rauw Alejandro. La pareja reveló en exclusiva a PEOPLE y People en Español su ruptura después de más de tres años juntos. "Mi corazón es un archivo de las cosas que he amado", publicó la estrella española de 30 años. En sus Instagram Stories, también compartió imágenes desde las nubes en un avión y en tarima, conquistando escenarios. La cantante también compartió fotos disfrutando de un baño de tina y descansando tras el fin de su gira Motomami. "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", escribió en Instagram. Por su parte, Rauw Alejandro, compartió fotos en su Instagram levantando pesas en el gimnasio, cantando en un escenario, y compartiendo con amigos en su isla. El cantante puertorriqueño, de 30 años, publicó el mensaje: "Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos". Sus presentaciones lo llevarán a Europa y luego a Latinoamérica. Rosalia Credit: Aldara Zarraoa/WireImage for ABA Los fanáticos de la pareja los han llenado de mensajes de apoyo después del anuncio de su ruptura, algunos incrédulos ante la noticia y otros comentando que ya sospechaban desde hace tiempo que no estaban juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rauw Alejandro Rosalia Credit: Gotham/GC Images En una entrevista con el YouTuber español Ibai Llanos, la pareja habló de su relación. "Siempre nosotros pusimos nuestra relación por delante", dijo Rosalía antes de grabar música juntos. "No quiero líos, yo no quiero mezclar la industria con mi relación", añadió. "Él fluye mucho. Él tiene su visión, su estilo. Tiene mucho carácter", dijo la española sobre su pareja. "Es un poco intensa, es difícil", confesó Rauw Alejandro sobre grabar con ella. "A la vez, al ella ser exigente, la ha llevado a donde está y eso se respeta también". El cantante puertorriqueño reveló que recibió algunas críticas de los fanáticos de Rosalía al inicio de su noviazgo. "Te quieren mucho, te defienden hasta la muerte. Los míos son más pasivos", dijo Rauw. "Al principio había mucho roce con este chico reggaetonero, tatuado", añadió. La Motomami dijo que Rauw Alejandro la ayudó a recuperar su fe en el amor. "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió la situación. Los hombres que yo he tenido a mi alrededor durante mi vida yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido", confesó ella. "Tú me sorprendiste".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje de Rosalía tras anunciarse su separación de Rauw Alejandro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.