Rosalía hace historia en las nominaciones a los premios Grammy La cantante española Rosalía es la primera latina en recibir una nominación en la terna a mejor artista nueva. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rosalía, que acaba de triunfar en los premios Grammy Latino, esta de nuevo de celebraciones tras recibir este miércoles dos nominaciones a los Grammy. La cantante español figura en la categoría de mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo por su disco El mal querer y se convierte en la primera artista latina en la historia de la premiación en ser nominada en la terna a mejor artista nueva. Estas nominaciones le llegan tan solo una semana después de haber recibido en los Latin Grammy, entre otras cosas, el gramófono de oro del mejor álbum del año, la primera vez en 13 años en otorgarse a una cantante femenina. "Gracias a la música por tandas bendiciones", escribió en su cuenta de Instagram al recibir sus tres Latin Grammy. Image zoom Un gran cambio para la joven que han un año desfiló por la alfombra de la premiación pasando prácticamente desapercibida y que ahora acapara titulares con sus temas y colaboraciones con grandes del género como JBalvin y Bad Bunny. El video de "Con altura", su colaboración con el colombiano, superó el mes pasado las 1,000 millones de reproducciones en YouTube. "Voy a llorar", comentó la cantante tras alcanzar esa cifra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No era para menos, ya que había desbancado a artistas internacionales como Billie Ellish, Ariana Grande y Taylor Swifts, que contaban con cientos de millones de vistas. El próximo enero, en la gala de los Grammy, Rosalía se enfrentará a Billie Ellish, Lizzo, Black Pumas, Yola y Maggie Rogers en la categoría de la terna como artista revelación. ¿Quién ganará? ¡Toda la suerte para Rosalía! Advertisement

