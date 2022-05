Rosalía reacciona a las fotos de Yailin: ¡la motomami más viral! Yailin es una fan de Rosalía y así se lo ha hecho saber en su último mensaje de Instagram con fotos que aluden al disco Motomami de la artista catalana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Yailin la más viral/Instagram Yailin es una fan de Rosalía, y así se lo ha hecho saber en su último mensaje de Instagram. La cantante dominicana se fotografió al estilo Motomami, título del último disco de la catalana, que no se pudo quedar callada. No todo el mundo es una motomami. Esta palabra se ha convertido en todo un símbolo de mujer "fuerte, luchadora y decidida, pero también con dudas e inseguridades", según ha explicado la propia Rosalía. En una entrevista con el diario español El País aseguró que este término es en honor a su madre, quien siempre iba en moto. En varios tuits Rosalía ha dicho que que una "motomami no necesita, la necesitan", o que "una motomami sabe quién es y lo lleva por delante porque es brava". Por lo tanto, no le quedan dudas de que Yailin encarna todo lo que quiso decir con el nombre de su disco, por lo que luego de que la dominicana compartiera fotos encima de una moto y con un casco con la simbología del disco, Rosalía no dudó en reaccionar. "La MotoMamiiii Mas ViraaaaLLLL", dijo, refiriéndose al nombre artístico de la rapera, ya que se hace llamar Yailin la más viral. Pero el intercambio entre ambas mujres no quedó ahí, sino que Yailin respondió: "Rosalía my rosa", mientras que la española reposteó las fotos en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco, Rauw Alejandro, pareja actual de Rosalía, también reaccionó a la publicación de la chica de Anuel AA. "AAAAAA😍😍😍😍", escribió. "Qué reinona😍", dijo.

