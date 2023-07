Familia de Rosalía supuestamente desconfiaba de Rauw Alejandro: "Se podía aprovechar de la fama" de ella La familia de Rosalía no confiaba en Rauw Alejandro y prefiere que terminen su relación ahora antes de llegar al altar, según reportes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, reportan que la familia de la cantante española no tenía buena relación con el reggaetonero. "La familia ha preferido que pasase esto ahora y no cuando hubiese la boda", dijo la presentadora española Leticia Requejo en El Programa del Verano de Telecinco. "Los padres y la hermana de Rosalía mantienen una conversación hace aproximadamente tres años, cuando ven que va en serio", añadió la presentadora. "Les costó mucho ver con buenos ojos a Rauw porque en ese entonces era una estrella que prometía, pero no la que es ahora. Es decir, veían que este chico se podía aprovechar de la fama que tenía Rosalía". Por su parte, la cantante española defendió a su ex en sus Instagram Stories. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl", expresó Rosalía. "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar". Rosalia Credit: Steve Granitz/FilmMagic Rauw Alejandro desmintió rumores de infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque, quien también niega romance con el reggaetonero. "Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", expresó Rauw en sus Instagram Stories. Rauw Alejandro Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 21 de mayo, Valeria Duque compartió fotos en Instagram desde el concierto de Rauw Alejandro, cantando sus canciones. "¿Cuándo se supera esto?", escribió sobre el artista puertorriqueño. Rosalía Credit: Joseph Okpako/WireImage La modelo y periodista colombiana dejó claro que no tiene un romance con Rauw Alejandro. "Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO. No tengo ninguna relación con la persona que me están vinculando", aclaró Duque en sus Instagram Stories. "Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que pueda destruir reputaciones de varias personas".

