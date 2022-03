Rosalía estalla contra los estereotipos: "A las mujeres se espera que solo seamos femeninas" Con el fin de acabar con la imagen simplista de las mujeres, Rosalía busca demostrar a través de su trabajo que el género femenino va mucho más allá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una carrera en ascenso, Rosalía se ha caracterizado por ir en contra de los estándares establecidos, no solo a través de la oferta musical que ofrece, también con su imagen y mensajes públicos. Por ello, se pronunció en contra de que las mujeres sean estereotipadas. "A las mujeres solo se espera que seamos femenina", advirtió a los medios de comunicación. "Esto para mí pone más en evidencia que se sigue esperando que las mujeres seamos femeninas y ya. En cambio, me niego a eso. Soy muchas más cosas y, entre ellas, femenina", enfatizó. "A los hombres se les permite ser tantas cosas, y a las mujeres sólo se nos espera que seamos femeninas, como si sólo pudiéramos ser eso". La cantante, quien estuvo en México presentando su reciente producción discográfica titulada Motomami, también habló de lo difícil que fue para ella realizar esta producción musical, debido a que tuvo que mantenerse alejada por su familia durante dos años a causa de la pandemia. "No quedaba claro que pudiera volver para mi país [España] porque, si volvía, no estaba claro que pudiera regresar a Estados Unidos para seguir con el proyecto y los colaboradores con los que estaba trabajando en ese momento estaban ahí", relató. Rosalia, look del dia Credit: 2022 Zuma Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces, fue un sacrificio grande. Realmente, he estado tan lejos de mi familia, nunca he estado tan lejos del lugar en el que crecí, pero creí en el proyecto y seguí hasta el final", continuó. "Ese sacrificio, al final, estoy agradecida y contenta de haberlo podido hacer, pero, claro, me he perdido casi dos años de mi vida con mi familia. Muchas veces, el contexto de esta industria es que, a veces, puede ser hostil; entonces, ni hay nada que me reconforte más que. constantemente, volver de donde soy, volver con mi gente". Ahora, Rosalía está concentrada en la promoción de su nuevo disco.

