¡Rosalía desnuda! Así presentó la portada de su próximo álbum, Motomami Rosalía no ha dejado de crear expectativas sobre su nueva producción, y ahora mostrado la portada del álbum, ¡donde aparece como Dios la trajo al mundo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalia Credit: Photo by Arturo Holmes/MG21/Getty Images Los fans de Rosalía están ansiosos porque acabe de salir su nuevo álbum, que tendrá por nombre Motomami. La cantante española no ha dejado de crear expectativas sobre la nueva producción y ahora ha mostrado la portada del álbum, ¡donde aparece como Dios la trajo al mundo! "Madre miiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", escribió la cantante junto a la imagen de la portada. Pero lo que nadie esperaba era que la intérprete de "Con altura" apareciera en la portada de su álbum desnuda, solamente tapando con sus manos sus partes más íntimas. Como es de esperar, las redes se encendieron ante la atrevida portada, y muchos dejaron sus comentarios a la española. "Qué duraaa🔥🔥🔥🔥❤️"; "LA MOTOMAMI!!!!!!!!!!🙌❤️"; "me muero literalmente me acaba de dar un infarto"; "lo que se viene 🔥🔥"; "que se prepare el mundo", le dijeron los seguidores. Su pareja, el cantante boricua Rauw Alejandro, también comentó la sugerente imagen. "Vamos", escribió junto a varios emojis de fuego. La portada de su álbum viene tan caliente como el tema "Hentai", que hace unos días sacó a la luz y que generó polémica por su letra. "Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios", dice la canción. En el nuevo disco también hay otros temas como "La Fama", una bachata en la que colabora The Weeknd, o "Bulerías". Según Rosalía, este disco, en el que se refleja la influencia de Héctor Lavoe, Patti Smith o Pedro Almódovar, es una "una experimentación muy grande", dijo a Rolling Stone en Español. "Mi carrera quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien hasta ahora se desconoce cuándo será el lanzamiento de Motomami, los fans de Rosalía siguen esperando las sorpresas que la cantante anuncia sobre el disco cada semana.

