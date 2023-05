Rosalía denuncia publicación de supuesta foto íntima por parte de un cantante Un cantante español dio a conocer una imagen de Rosalía que podría resultar comprometedora; sin embargo, la cantante no se quedó callada y reaccionó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Rosalia se ha dedicado a su trabajo y no se le ha conocido ningún escándalo; incluso, su relación sentimental con Rauw Alejandro ha sido discreta. Por ello, llamó la atención que la famosa está en el ojo del huracán, debido a que el cantante sevillano Juan Manuel Cortés Reyes, mejor conocido como JC Reyes, dio a conocer una imagen editada de la famosa mostrándose en topless. La catalana no dudó en pronunciarse ante esta situación que le parece una falta de respeto hacia su personas "Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia", advirtió Rosalía en su cuenta de Twitter. "Y da asco; pero hacerlo por cuatro plays de más, lo que da es pena". La intérprete de "Con altura" dejó claro que se debe valorar el cuerpo femenino y no utilizarlo como un producto de promoción personal. Rosalía Credit: Mauricio Santana/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing", enfatizó. "Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que les pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendan que vienen de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar, bye". Los cibernautas no dudaron en pronunciarse ante esta situación. "Lástima que JC Reyes no sabe leer"; "Rosalía salió de un conservatorio de música en Cataluña y el otro ¿qué preparación académica tiene?"; "No es bueno tomar fotos de una mujer sin su permiso. Las fotos no deben ser editadas para crear una narrativa falsa. Siempre hay que pedir permiso antes de tomar fotos de alguien", y "Ella, literalmente, no le hace nada malo a nadie; solo hace lo que le gusta, cantar, y la pobre tiene que soportar a yonkis que no saben que hacer con su vida", fueron algunos comentarios. Rosalia ha mostrado su posición al respecto y ahora continúa con sus compromisos profesionales. Por su parte, JC Reyes quiso aclarar la situación y dijo que no es "acosador sexual, ni violador" y "solo subí la foto sin más" y le pidió "disculpas de corazón" a la cantant

