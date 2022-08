¡Momento de Motomamis! Así fue el encuentro de Danna Paola y Rosalía que ha causado sensación Rosalía ya comenzó su gira Motomami World Tour por México, y uno de los momentos más emocionantes fue el encuentro con Danna Paola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola y Rosalía Danna Paola y Rosalía | Credit: Danna Paola/IG ¡Dos Motomamis se han encontrado! Rosalía ya comenzó su gira Motomami World Tour por México, y uno de los momentos que más han encantado a sus fans mexicanos fue el encuentro que tuvo con la cantante Danna Paola. La llamada Princesa del Pop Latino no pudo aguantar las ganas de conocer personalmente a la española, y se fue tras camerinos para darle un gran abrazo. "Rosalía🤍 mi motomami se lleva el corazón de todo México, eres luz amiga, que placer verte brillar con esa energía y disfrutar tu arte, qué bonito abrazarte x fin!", escribió Danna Paola junto a unas increíbles fotos de ambas, donde se demuestra el cariño y admiración que se tienen. "Rosalía, hermana, ya eres mexicana♥️!", le dejó saber la intérprete de "Mala fama". Danna Paola también estuvo desde el público disfrutando a lo grande del concierto de Rosalía en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Por su parte, Rosalía comentó la cariñosa publicación de la mexicana: "T adoro amigaaaaa🤍gracias x star ahí hoy me fui con el corazón tan llenoooo damor AAAAAAAAAA", le dijo. Ante las fotos de Rosalía y Danna Paola, los fans de ambas no pudieron dejar de reaccionar, ¡y hasta les pidieron una colaboración! Rosalía Rosalía | Credit: Isaac Buj/Europa Press via Getty Images "Una colaboración de ustedes dos y ya puedo morir en paz 🥵"; "este momento lo re esperaba😻😻😻"; "el dúo que el mundo necesita"; "se me erizó la piel de solo verlas juntitas😭❤️", "Mis patronas😍❤️", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer concierto con el que Rosalía arrancó esta gira fue todo un éxito y la española se sintió muy acogida por su público mexicano. "Quiero que sepáis que estoy muy ilusionada de tocar aquí en la Ciudad de México. (...) Es muy fuerte para mí tocar aquí por primera vez y ver esto lleno de cien mil personas que me tenéis el corazón 'robao'", dijo Rosalía desde el escenario. Además de los conciertos que hizo en la Ciudad de México, Rosalía se estará presentando el 17 de agosto en Guadalajara y el 19 en Monterrey.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Momento de Motomamis! Así fue el encuentro de Danna Paola y Rosalía que ha causado sensación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.