Madre de Geraldine Bazán revela si ha recibido reclamos de Gabriel Soto Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre su exyerno Gabriel Soto y la actual novia, Irina Baeva. ¿Eso ha molestado al actor? Desde el divorcio de Geraldine Bazán se ha vuelto recurrente que su madre, Rosalba Ortiz, se pronuncie sobre Gabriel Soto; incluso, ha atacado en diversas ocasiones a la novia del actor Irina Baeva. De hecho, la semana pasada arremetió contra la modelo de origen ruso por el conflicto bélico con Ucrania. Ahora, la representante artística revela si su exyerno le ha reclamado por externar su opinión sobre él o su pareja sentimental. "[Gabriel Soto] todavía no me ha dicho nada [por mis opiniones]", reveló Ortiz a los medios de comunicación. "Él ha ejercido su libertad de expresión y yo también. A veces la he dicho chueca, derecha mal o a lo mejor me equivoco, pero es lo que siento. A veces, uno no controla el calor de la mente con el frío del corazón o el calor del corazón con el frío de la mente. Así es que si a alguien ofendí perdón". De hecho, la también empresaria aprovechó para elogiar al protagonista de la telenovela Amor dividido, ya que siempre lo ha considerado un hombre correcto y buen padre, que es lo que considera más importante. "Él no es malvado, es una buena persona como siempre lo he dicho y lo he defendido. Luego, hasta a mí, en redes sociales, me va como en la feria porque lo defiendo", advirtió. "Pero ya les dije, tuvo sus errores, pero él ya sabrá y allá con Dios entregará cuentas. De que se porta bien con sus hijas y conmigo también". Geraldine Bazan, su madre Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Credit: Rosalba: Instagram/Geraldine Bazan; Otras fotos: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros momentos, Rosalba Ortiz ha declarado que a veces guarda silencio para que su hija Geraldine Bazán no le llame la atención, pero no siempre hace caso y sigue externando sus punto de vista sobre Gabriel Soto e Irina Baeva.

