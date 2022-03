Mamá de Geraldine Bazán nuevamente ataca a Irina Baeva Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, deja atrás la tregua contra Irina Baeva y vuelve a lanzarle fuertes críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parecía que la molestia que Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, tenía contra Irina Baeva había quedado en el olvido; sobretodo, luego de que le deseara a esta última y a su exyerno Gabriel Soto que siempre tuvieran trabajo. Sin embargo, parece que eso fue momentáneo porque ahora la representante artística vuelve a atacar a la famosa de origen ruso haciendo alusión al conflicto bélico que ahora ocurre en Ucrania por parte del gobierno de su país. "Creo que el señor [el padre de Irina Baeva] es militar, debe también estar aventando los misiles porque, aunque esté jubilado, a todo mundo llaman a hacerlo", mencionó Ortiz a los medios de comunicación. "Entonces, qué tristeza, ella aquí y su familia está en la guerra, pero es el problema de separar a las familias, a los hijos con las mujeres". Geraldine Bazan, Rosalba Ortiz, Irina Baeva Credit: Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision De acuerdo con la señora, la intérprete de Debra Puig en el melodrama Amor dividido sigue inmiscuyéndose para que no haya relación alguna entre su hija y el actor. "La invasión no solamente es en Kiev. Solamente es el que haya esa relación impide que los padres festejen a sus hijos juntos, de la manera que fue, entonces eso no se me olvida, nadie lo olvidamos y por más que luche, y haga… aunque lo he dicho, nos esquivamos, pero es diferente decir 'me encapriché'. Entonces, le deseo mucha suerte, que le vaya muy bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que Rosalba Ortiz dejó claro es que Geraldine Bazán ya superó a su exmarido y no le preocupa que sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, convivan con Irina Baeva cuando les toca estar con su padre. "A [Geraldine] le vale; es decir, la responsabilidad del cuidado cuando están con su papá es de él y no de la otra persona", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mamá de Geraldine Bazán nuevamente ataca a Irina Baeva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.