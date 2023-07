Esto dice la madre de Geraldine Bazán sobre que Irina Baeva sea la nueva Aventurera Luego de que se diera a conocer el interés de que Irina Baeva interprete el personaje de Elena Tejeiro en la obra Aventurera, fue cuestionada al respecto Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Juan Osorio mencionó que traerá de regreso a los escenarios a un clásico del teatro mexicano. Se trata de Aventurera, donde el personaje principal de Elena Tejeiro ha sido interpretado por muchas actrices que tuvieron una importante consolidación en su carrera, tal es el caso de Edith González, Susana González, Niurka Marcos e Itatí Cantoral, entre otras. Ahora, el productor de televisión ha mencionado que le interesa que sea Irina Baeva quien encarne el famoso papel. Ante ello, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, quien se ha pronunciado contra la actriz rusa tras su romance con su exyerno Gabriel Soto, fue cuestionada al respecto. "¿Alguna otra pregunta?", respondió Ortiz tajante a los medios de comunicación. "No le voy a dar publicidad". De lo que quiso opinar fue de la posibilidad de que Cantoral intérprete el personaje de Carmen Salinas que, según expertos, es difícil de llenar por la calidad actoral de la fallecida actriz. "[Itatí Cantoral] sí tiene un gran carácter y una gran personalidad", advirtió. Geraldine Bazan, Rosalba Ortiz, Irina Baeva Credit: Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la opción de que su hija protagonizara dicho montaje, la publirrelacionista no está tan segura sobre ello; aunque no dudó de la calidad histriónica de Bazán. "Geraldine no es Aventurera", enfatizó. "Bueno, que haga su casting y ya sabremos. Creo que Gerardo Quiroz la estaba produciendo la última vez en el Zócalo, la produjeron Gerardo y Juan Osorio. Y Gerardo la quiere muchísimo, así que cualquier personaje lo puede hacer mi hija, ya sea bueno, malo, regular". Rosario Ortiz prefirió dar a conocer que Geraldine Bazán está trabajando en importantes campañas publicitarias y también tiene una iniciativa para ayudar a niños con cáncer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto dice la madre de Geraldine Bazán sobre que Irina Baeva sea la nueva Aventurera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.