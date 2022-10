Madre de Geraldine Bazán reacciona al pleito entre su hija y Aylín Mujica Rosalba Ortiz se pronunció luego de que Aylín Mujica hablara en contra de su hija Geraldine Bazán ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el reality Historias de villanas, comparten créditos Geraldine Bazán y Aylín Mujica; esta última dio a conocer, hace unos días, que había tenido un conflicto con su colega durante las grabaciones de esta emisión desatando una polémica. Ahora, Rosalba Ortiz Cabrera, madre de Bazán, reaccionó ante los problemas entre ambas famosas y explicó lo qué hay detrás de dicho desencuentro. "Nada más se arman chismes", advirtió. "Lo que pasa es que Aylín cuando fue conductora de Suelta la sopa le tocaba, creo, ser la villana y, como saben, hablan mal de todo el mundo. Se hizo de varias personas como enemigos, entre ellos, obviamente, Geraldine. [Aylín] le tiraba a Geraldine muy feo y se la recordó [durante el reality]. Creo que ella comenzó y le dijo que [mi hija] le dijo una palabra y no le gustó. Eso sí, ella decía miles de palabras ofensivas en el programa y con una que le dio mi hija, se ofendió. Entonces que se aguante". La publirrelacionista aseguró que Mujica solo busca llamar la atención con este tipo de declaraciones que solo están funcionando como precalentamiento del show; lo que le disgusta es que utilice a su hija. "Es el papel de villana y ahorita [Aylín] está de figurosa, diciendo cosas que no le corresponden hasta el día de la presentación", enfatizó. "Se está arrepintiendo de lo que hablaba en el programa Suelta la sopa". Aylin Mujica, Rosalba Ortiz y Geraldine Bazan Credit: Photogamma/Grosby Group; The Grosby Group (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalba Ortiz, quien aprovechó para promocionar todos los proyectos de su hija, aseguró que este tipo de controversias no le quitan el sueño a Geraldine Bazán, quien está atravesando por un gran momento profesional y personal.

