Madre de Geraldine Bazán revela si su hija ya anuló el matrimonio religioso con Gabriel Soto Rosalba Ortiz habla sobre lo ocurrido con el enlace religioso de su hija Geraldine Bazán con Gabriel Soto, quien está a poco tiempo de contraer nupcias con Irina Baeva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La próxima boda de Irina Baeva y Gabriel Soto ya es un hecho. La pareja ha contado algunos detalles sobre el festejo; incluyendo, que habrá varios vestidos de novios proporcionados por una reconocida firma española. Además, el actor ha comentado que sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda tendrán un papel muy importante dentro del evento, y están muy contentas com el acontecimiento. Sin embargo, aún está en el aire si ha sido disuelto el vínculo religioso que el protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí que llevó a cabo con su primera esposa Geraldine Bazán. Ante ello, la madre de esta última habló al respecto. "No es mi tema. La boda, será la boda civil porque la religiosa no creo", advirtió Rosalba Ortiz a los medios de comunicación. "No. Eso no es cosa que [Geraldine] debe solucionar". Respecto a los rumores de que la intérprete de Elisa Polanco en la teleserie 100 días para enamorarnos mantiene una relación sentimental con actor Alejandro Nones, Ortiz dejó claro que mientras no haya algo formal no considerará que su hija mantenga algún romance y si bien dejó claro que su hija "sabrá", quien le conviene porque "es lo suficiente inteligente" para elegir al hombre con el que tendrá un idilio, ella como suegra suele ser más exigente porque quiere solo lo mejor para Geraldine Bazán.. Geraldine Bazan, su madre Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Credit: Rosalba: Instagram/Geraldine Bazan; Otras fotos: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A mí como mamá no me gusta ningún pretendiente", enfatizó. "No le doy visto bueno a nadie, eso el algo que ella debe decidir". Mientras tanto, los preparativos para la unión matrimonial de Irina Baeva y Gabriel Soto siguen su curso; aunque el lugar y la fecha de la ceremonia la mantienen en secreto.

