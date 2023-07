Madre de Geraldine Bazán dijo esto sobre regalos de Gabriel Soto a Sara Corrales Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, reaccionó a las declaraciones de Sara Corrales sobre la galantería hacia ella por parte de Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se desató una importante polémica luego de que Sara Corrales diera a conocer que había recibido una serie de regalos por parte de Gabriel Soto cuando ambos trabajaron en la telenovela Mi camino es amarte. De hecho, habían señalado a la actriz como la tercera en discordia en el compromiso matrimonial entre el famoso y su novia Irina Baeva. Ante ello, Rosalba Ortiz, exsuegra de Soto, quien desde la ruptura matrimonial entre él y su hija Geraldine Bazán ha mostrado su desagrado hacia la actriz rusa, habló al respecto. "Qué puedo decir. [Gabriel Soto] es muy pispireto [coqueto]. Le encanta ser amable con sus compañeras de escena", comentó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Desde hace un tiempo, Ortiz evita hablar de Baeva; de hecho, dijo que no quiere darle ningún tipo de publicidad. "De esa persona [Irina Baeva] no quiero ni opinar, la verdad. Con tanto mensaje cifrado que manda; mensaje subliminales y, imagínense, eso es muy dañino para las personas", advirtió. Sara Corrales y Gabriel Soto - Mi camino es amarte Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, la publirrelacionista, quien es amiga cercana de la familia de Eleazar Gómez, reveló que el actor y cantante está retomando su carrera profesional y también ha decidió que contará su historia tras haber estado en la cárcel debido a que fue declarado culpable de agresión intrafamiliar en contra de Tefi Valenzuela. Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz Credit: Geraldine Bazán Instagram "Ya van a pasar los tres años que [Eleazar Gómez] para no poder [hablar]. Le taparon la boca", advirtió. "Ya va poder hablar y van a saber su verdad". Rosalba Ortiz continúa en sus compromisos profesionales, al tiempo que apoya a su hija Geraldine Bazán en sus proyectos profesionales.

