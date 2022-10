Madre de Geraldine Bazán envía mensaje a Gabriel Soto tras su supuesta ruptura con Irina Baeva Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, reaccionó a los rumores que aseguran su exyerno Gabriel Soto está nuevamente soltero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, se ha rumorado que Irina Baeva y Gabriel Soto han terminado su romance y compromiso matrimonial; sin embargo, la pareja insiste que continúa junta. Ante ello, Rosalba Ortiz, ex suegra del actor, fue cuestionada sobre esta situación. "Cada quien su vida", advirtió. "No sé [si se reconcilien], pregúntele a ellos [Irina y Gabriel]". Si bien la madre de Geraldine Bazán dejó claro que "no, no, no" hay posibilidad de reconciliación sentimental entre su hija y su ex, no dudó en enviarle un mensaje de apoyo al padre de sus nietas Elisa Marie y Alexa Miranda. "A Gabriel [le diría] que tiene una familia, tiene hijas, tiene más de donde cobijarse", mencionó. "Nada más". Respecto a los señalamientos de que Bazán mantiene un romance con Alejandro Nones, la publirrelacionista fue enfática en asegurar que su hija está soltera y solo se trata de especulaciones. "¿Cuál yerno? ¿Cuál nueva [pareja]? Nada más inventan", aclaró. Geraldine Bazan, Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Geraldine Bazan, Rosalba Ortiz y Gabriel Soto | Credit: The Grosby Group; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Rosalba Ortiz, Geraldine Bazán ya dejó atrás lo que vivió con su exmarido. Por su parte, aunque el intérprete de Nicolás Escalante en el melodrama La madrastra asegura que el romance con la actriz continúa, desde el 20 de mayo de 2022 no ha publicado ninguna fotografía a su lado; por su parte, la modelo de origen ruso tampoco lo ha hecho desde el 5 de julio. Esto ha llamado la atención porque era una costumbre de ambos mostrarse juntos a la menor provocación. Solo el tiempo dirá si Irina Baeva y Gabriel Soto continúan su relación sentimental e incluso llegan al altar.

