¿Madre de Geraldine Bazán tiene una mala relación con su hija? Los conflictos entre Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz por las declaraciones de la señora podrían haberlas distanciado. Ahora, se da a conocer cuál es la relación entre ambas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Rosalba Ortiz, madre de la primera, ha externado públicamente su opinión sobre su exyerno y su relación sentimental con Irina Baeva. Sus comentarios no fueron del agrado de su hija, quien, como la señora reveló, le prohibió hablar sobre cuestiones relacionadas con el padre de sus nietas. Incluso, hubo rumores donde se aseguraba que la relación entre madre e hija se había deteriorado. Ahora, toda la verdad sale a la luz. "Le avisé a Geraldine [de mi participación en el desfile de Día de Muertos]. De hecho, me mandó un mensaje y me dice 'mamá te ves muy bien' [con mi disfraz]", aclaró a los medios de comunicación. "Dicen que no me hace caso, que no pela. Me dijo 'estás hermosa'. Le pregunté '¿quieres venir?', pero no quiere exponer a las niñas". Incluso, mostró públicamente los mensajes de apoyo que le escribió la actriz, para reiterar la buena relación que ambas mantienen. Respecto a su participación en este evento, donde fue vestida como Catrina, la funcionara pública no dudó en confesar que ya no le avergüenza arriesgarse. "Ya saben que me atrevo; no tengo a quien pedirle permiso ni me importa equivocarme o regarla", advirtió. Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz Credit: Geraldine Bazán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalba Ortiz confesó que quiere perder los kilitos de más para evitar enfermedades posteriormente. "Voy a tratar de bajar de peso por salud. No me lo han pedido, pero sé que tengo que bajar de peso porque es sano. Pero, me siento bien. No tengo ningún vicio. Como mal, no como a mis horas. Eso es lo que nos pasa a veces, pero estoy bien", concluyó.

