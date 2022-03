Madre de Geraldine Bazán sale en defensa de Eleazar Gómez por cancelarle reconocimiento Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, vuelve a pronunciarse para apoyar a Eleazar Gómez tras acciones que supuestamente son en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Eleazar Gómez recibiría un reconocimiento por su trayectoria profesional. Sin embargo, el público se pronunció públicamente en contra de dicho homenaje por agresiones contra mujeres de las que ha sido acusado, por lo que el evento alusivo fue cancelado. Posteriormente, el actor pidió disculpas "a quienes se hayan sentido con todo lo que se desencadenó, estoy en terapia y trato de ser mejor ser humano cada día". Ante dicho suceso, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán y madrina de Gómez, salió en defensa del también cantante. "En las manos de un juez estaba hacer la justicia. Para la justicia real hubieran sido 15 días, también cuando tienes una mala defensa se te va el tiempo", advirtió Ortiz a los medios de comunicación. "Ese tipo de discriminación y revictimización de la empresas que lo hacen". Respecto a la cancelación, la representante artística asegura que los organizadores "nos dijeron que se posponía; no dijeron que era por otra cosa". De acuerdo con la señora, estaban preocupados porque el protagonista de la telenovela Atrévete a soñar iba a abarrotar el lugar de personas que querían saludarlo. "Pregunté por qué [me respondieron] que fueron causas ajenas, pero no que dijeran que fue por Eleazar", aclaró. "Para poner pretextos puede ser cualquiera. Pienso que a lo mejor previeron o vieron que estaban llegando muchas fans, convocó a sus fans Eleazar y, aunque no las convoque, llegan porque lo quieren mucho. Lo que pasa es que si no están prevenidos para recibir a alguien famoso, obviamente se desbordan las pasiones en cuanto a que hay muchísima gente". Geraldine Bazan, Rosalba Ortiz, y Eleazar Gomez Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, y Eleazar Gómez | Credit: Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images; Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que Eleazar Gómez salió de prisión luego de haber estado recluido por agredir físicamente a Tefi Valenzuela, Rosalba Ortiz lo ha defendido públicamente en diversas ocasiones u asegura que eso es cosa del pasado y deben permitir que su ahijado retome tranquilamente su carrera profesional.

