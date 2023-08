Madre de Geraldine Bazán debuta como actriz ¿trabajaría con Gabriel Soto? Rosalba Ortiz Cabrera, madre de Geraldine Bazán, decide cambiar de profesión y se lanza como actriz. Ahora revela si está dispuesta a compartir créditos con su exyerno Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, es reconocida por su trabajo como publirrelacionista, ahora sorprendió a propios y extraños al darse a conocer que debuta como actriz con el montaje Mi cita con la muerte. Ante ello, la señora mencionó que invitó a su exyerno Gabriel Soto a la función; incluso, reveló si podría compartir créditos con el famoso ahora que está probando suerte en as artes histriónicas. "Claro que [a Gabriel Soto] lo quiero que tomar en cuenta porque es el papá de mis nietas y esa relación nunca va a morir; tenemos una relación de sangre", mencionó Ortiz a los medios de comunicación. "Con [Gabriel] sí [trabajaría] o con mi hija". La debutante habló sobre primera experiencia en un escenario y lo que significa para ella; aunque dejó claro que lo hace por gusto y no por ingresos económicos. "[La obra] la miro con mucho respeto porque mis padres fallecieron cuando tenía 19 años", confesó. "No esperaba que fuera una obra así, pero cuando la leí dije 'bueno, ya dije que sí y ahora me aguanto', ¿no?", continuó. "Voy a tratar de hacer algo decente, que les guste y que me apoyen". Rosalba Ortiz y Gabriel Soto Rosalba Ortiz y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.con (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como el tema del montaje es la muerte, Rosalba Ortiz aseguró que sus hijos "saben que tienen que estar preparados" para cuando ella fallezca y reveló que tiene todos sus papeles en orden. "Cuando me toque a mí, quiero que [mi muerte] sea con mucha dignidad", mencionó. "Como murieron tan jóvenes mis papás, les dije a mis hijos 'ya tengo mi testamento por cualquier cosa que pase'. Mis hermanas lo mismo va a suceder. Ya tengo mi testamento. Estoy tranquila y en paz si me pasa cualquier cosa", agregó. "Geraldine Bazán] tiene que estar preparada para que, en cualquier caso, disponga quienes van a ser sus albaceas, quienes vana ser tutores o tutoras de sus hijas; eso siempre es muy importante".

