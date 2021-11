Doña Rosa Saavedra y Juan Rivera tienen COVID-19, revelan que no están vacunados La familia Rivera se suma a la lista de famosos que han sido diagnosticados con SARS-CoV-2. Ahora la matriarca, Rosa Saavedra y Juan Rivera están en cuarentena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 11 de noviembre, Juan Rivera dio a conocer que su esposa Brenda, su madre Rosa Saavedra y él están contagiados de COVID-19, y relató la situación. "El lunes nos dimos cuenta que nos contagiamos con el virus del COVID. No pensé que estaba enfermo, en realidad el jueves fuimos a la iglesia con mi mamá. Mi mamá dijo que se empezaba a sentir mal", mencionó en un vivo que transmitió por Instagram, Facebook y YouTube. De acuerdo con el empresario, son los únicos en su familia que tienen este virus, debido a que estuvieron con otros miembros de su familia y son los únicos enfermos. Y dio a conocer cómo descubrieron su situación. "El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá, estuvimos Pedro y todos sus hijos, mi hermanita Rosie, sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo para un proyecto que vamos a empezar. Mi mamá traía su cubrebocas, Rosie y su familia la habían llevado a que se hiciera un examen. El lunes me marca y me dice que había dado positivo en COVID". "Rosie me dijo 'Juan lleva a mi mamá a que se haga otro examen por favor'. Llevé a mi mamá", agregó. "Le dan los resultados [de volada ] rápido y resulta que dio positivo. Me lo hice yo también y resulta que también salí positivo". El productor también reveló que no tiene la vacuna, su madre y esposa tampoco. Y está convencido de no se la pondrá luego de que supere la enfermedad. También respondió a quienes lo atacaron. "¿Por qué ignorancia? Es nuestro cuerpo", enfatizó. Rosa Saavedra y Juan Rivera Credit: Juan Rivera Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay mucha gente vacunada que se ha enfermado, si tu vacuna no te protege a ti, que te hace creer que mi vacuna te va a proteger a ti", expresó. No sé por qué la gente tiene que insultar, no sé qué gana con insultar. Mis tres hijos mayores están vacunados porque fue su decisión y no les digo 'qué ignorantes son' ni ellos me dicen 'qué ignorante eres papá'". Juan Rivera mencionó que se está cuidando y considera que la enfermedad "es mental". Asegura que "el temor, el miedo, el estrés al cuerpo debilita el sistema inmunológico" y pide que a los fanáticos se protejan con una buena alimentación y vitaminas. Si bien, aseguró que Rosie Saavedra se encuentra muy bien, pidió oraciones por su salud.

