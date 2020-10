Rosa Peart, la latina que convenció a Robert De Niro de protagonizar su película Rosa Pearl es una productora de origen latino que ha logrado vencer todos los obstáculos de una industria tan competida como Hollywood, donde ahora triunfa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando su hijo Tre le pidió llevar al cine el libro The War with Grandpa, Rosa Morris-Peart se puso en marcha para producir la versión fílmica. Pero, el chico, que en aquel entonces tenía 8 años, le propuso que el protagonista fuera, nada más y nada menos, Robert De Niro. Así, la productora se acercó al famoso actor, quien aceptó. “¡Esto también fue idea de mi hijo! Él sabía que mi esposo y yo éramos ávidos fanáticos de Robert De Niro y él no podía ver ninguna de las películas de Bob, así que pensó ‘¿por qué no hacer una película con él [Robert De Niro] para que Tre y sus amigos pudieran ver una película suya?’”, reveló Peart a People en Español. “Cuando nos presentó ese pensamiento, ¡no pudimos estar más de acuerdo! ¡Bob hizo el abuelo perfecto!”. RELACIONADO: 10 latinas que triunfan en la música internacional Image zoom Cortesía: Familia Peart Aunque no es el único nombre importante que la productora tiene en su película. En el elenco también se encuentran Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour and Cheech Marin, quienes parecen muy cómodos de trabajar en esta comedia que “muestra la importancia de la familia”. “Una vez que Bob se inscribió, fue fácil hacer que todos los demás se unieran”, agregó. “Realmente fue un gran honor y asombroso presenciar a un grupo de grandes actores trabajando y jugando unos con otros. ¡Todavía me pellizco!”. Pero ser una mujer latina en la industria hollywoodense no es una tarea fácil; por ello, Morris Pearl ha tenido que librar diversos obstáculos para ser reconocida por su trabajo. “¡Agreguen también a la ‘esposa del productor’ a esa lista! Fue difícil tener que plantar siempre mi participación y no quedar eclipsado”, confesó. “Pero, simplemente haces tu trabajo, hablas y sigues presionando; eventualmente, la gente lo entenderá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosa Peart está feliz con el resultado de The War with Grandpa, que llegará a las salas cinematográficas de Estados Unidos el próximo viernes 9 de octubre y “para el resto del mundo dondequiera que estén abiertos los cines”. Mientras tanto, la productora ya está trabajando en otros proyectos, incluyendo la secuela de este filme.

