Fallece a los 52 años la actriz de una popular serie de televisión española La Academia de Cine de España anunció el fallecimiento de Rosa Mariscal a los 52 años, quien se dio a conocer con su papel en la serie Hospital Central. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosa Mariscal Rosa Mariscal | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La Academia de Cine de España anunció este viernes el fallecimiento a los 52 años de la actriz Rosa Mariscal, quien se hizo conocida por el papel de la doctora Andrea Valverde en la popular serie Hospital Central. "Fallece la actriz madrileña Rosa Mariscal a los 52 años. Participó en cintas como Agujetas en el alma o Cuando vuelvas a mi lado", comunicó la Academia española en sus redes sociales. Según varios medios de prensa como El País, Mariscal murió a causa de un cáncer, aunque no se especifica de qué tipo. Sus amigos, familiares y su público podrá rendirle honor en Madrid este viernes. "La capilla ardiente de la actriz estará en la sala 39 del Tanatorio Sur de Madrid a partir de las 12:30h. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz #DEP", comunicó la Unión de Actores y Actrices de España. El personaje de Mariscal en Hospital Central se convirtió en uno de los más populares por su noviazgo con el doctor Vilches, interpretado por el también fallecido Jordi Rebellón. La serie, que se empezó a emitir en el 2000, estuvo 12 años en el aire gracias a su popularidad. La actriz participó en otras series como Periodistas, 7 vidas o Herederos. En cuanto al cine, apareció en filmes como Agujetas en el alma, de Fernando Merinero; Cuando vuelvas a mi lado, de Gracia Querejeta; o Amor, curiosidad, prozak y dudas, de Miguel Santesmases. Rosa Mariscal Rosa Mariscal | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero su labor artística también trascendió al mundo del teatro, en obras como Todos eran mis hijos o Una bala perdida. En 2001 la madrileña recibió el Premio Palmarés a Mejor actriz por el corto ¿Y si se lo digo?, de Eva Norberto.

