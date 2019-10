Cristiano Ronaldo gana más dinero como influencer que como jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, capitál del club Juventus tiene mayores ingresos como influencer que como jugador de fútbol, según aseguran fuentes especializadas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cristiano Ronaldo, considerado como el jugador de fútbol más famoso del mundo, gana más dinero como influencer que como capitán del club Juventus de Turín. Así es. Aunque el astro del fútbol tiene un ingreso anual de unos $33.2 millones de dólares con su equipo, la cantidad se queda corta en comparación con sus ingresos anuales derivados de sus posts en redes. De acuerdo a un estudio realizado por la firma de redes sociales Hopper HQ y publicado por el sitio Buzz Bingo, el jugador portugués ha percibido cerca de $47.8 promocionando diversos productos y servicios por medio de sus redes. De acuerdo a dicho sitio Cristiano gana $975,000 cada vez que cuelga un post para dar su apoyo a un producto o servicio. Su influencia es tal que deja en el polvo a famosas como Kim Kardashian, Kylie Jenner o Selena Gómez. En este post Ronaldo y su novia, Georgina Rodríguez, dieron su apoyo a una empresa que combate la calvicie: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que los números no mienten: Cristiano Ronaldo es hoy por hoy una de los influencers con más poder y seguidores en el mundo entero. En Instagram es el rey, con 186 millones de seguidores, 80.5 millones en Twitter y 120.8 millones en Facebook. Es prácticamente un regimiento que podría habitar una nación entera y que sigue a su ídolo contra viento y marea, a pesar de sus escándalos. “Cristiano es el ser humano más seguido en Instagram, por lo que las empresas están pagando casi un millón de dólares por cada posts promocionado con el objetivo de poder acceder a su increíble alcance”, aseguró Nicola Cronin, ejecutiva de marketing de Hopper HQ, a Business Insider. En el pasado Ronaldo ha dado su apoyo a productos contra la calvicie, ropa deportiva y productos de las marcas Samsung y Nike, entre otros. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Cristiano Ronaldo gana más dinero como influencer que como jugador de fútbol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.