Ron Magill habla de la nueva temporada de su show y de su paso por Sábado Gigante "Don Francisco me ayudó mucho", asegura el fotógrafo y conservacionista quien estrena la tercera temporada de su programa "Mundo Salvaje con Ron Magill "(HITN-TV). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, se despidiera junto con su talentoso elenco del programa que durante 53 años transmitió bajo el nombre de Sábado Gigante. Entre las muchísimas celebridades que desfilaron por el programa de cuatro horas —donde se presentaban actuaciones musicales, entrevistas, juegos y concursos— hubo uno que sin duda dejó una imborrable huella pues figuró durante 27 años en el show: Ron Magill. A pesar de su ausencia en dicho segmento de la televisión hispana, el fotógrafo de vida silvestre, conservacionista, cinco veces ganador del premio Emmy y actual director de comunicaciones del zoológico de Miami siguen tan activo como siempre y ahora regresa con la tercera temporada de su popular programa Mundo Salvaje con Ron Magill (HITN-TV). "Estoy conectado con varias gentes de ese show, yo hablé con Don Francisco hace como dos o tres semanas me invitó a su show de CNN", asegura el nacido en Nueva York, de padre cubano y abuelo materno colombiano. "Ese hombre me ayudó mucho, de verdad es un maestro para mi vida". ¡Mira arriba el video con la entrevista completa con Ron Magill quien nos habla del programa y revela cómo es actualmente su relación con Don Francisco! En esta nueva entrega del popular show presentará los 10 capítulos del show desde el majestuoso parque nacional de Yellowstone. La intención original era viajar a Latinoamérica, asegura Magill a People en Español, pero debido a la pandemia de COVID-19 la producción del show que en esta temporada está dedicado enteramente a Latinoamérica, tuvo que realizarse remotamente. Un adelanto de lo que verán en la tercera temporada de Mundo Salvaje con Ron Magill , de la cadena HITN): SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tercera temporada de Mundo Salvaje con Ron Magill se estrena este lunes 31 de enero a las 9:00 p.m. EST / PST por HITN-TV.

