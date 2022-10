Romina Marcos se pronuncia ante el compromiso matrimonial de su madre Niurka La hija de Niurka Marcos, Romina, revela si está de acuerdo con que su madre contraiga nuevamente nupcias con Juan Vidal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Niurka Marcos dio a conocer que la relación sentimental que mantiene con Juan Vidal va tan bien, que el actor decidió proponerle matrimonio. Lo cual, fue aceptado de inmediato por la vedette quien ya vive con su novio. Ante ello, la hija de la famosa, Romina, no dudó en externar su opinión ante la próxima boda de su madre. "Creo que mi mamá [Niurka Marcos] está empezando a vivir, otra vez, la vida con [ilusión]. Como cuando tienes 15 años y te enamoras por primera vez. Así la siento ahorita, de que se emociona y está súper enamorada. Creo que ya viven juntos. Ella vive en Mérida [Yucatán, México]. Entonces, no es como que nos vemos mucho, pero la veo enamoradísima y a él también", reveló Romina a los medios de comunicación. "La verdad lo que dure [el romance]. Como si les dure toda la vida, ojalá así sea, como si les dura un año, pero lo están disfrutando muchísimo y creo que de eso se trata". Respecto a los conflictos legales que enfrenta Juan Vidal, Romina asegura que a su mamá no le quitan el sueño; por el contrario, se mantiene tranquila con cualquier especulación porque tiene una naturaleza muy fuerte para enfrentar cualquier situación. Romina y Niurka Marcos Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No existe ya ser humano en esta tierra que haga sufrir a mi mamá. Ya no existe. Existió, tal vez, y en su momento lo lograron, pero hoy día, no hay ser humano que haga sufrir a mi mamá, es una guerrera y ha pasado por muchas cosas", advirtió. "A algunas personas les cae bien y a otras no, pero ella es tan segura de lo que es, que se pone primero. Es algo que siempre estoy viendo en ella y digo, eso quiero". Mientras tanto, Niurka Marcos y Juan Vidal siguen disfrutando de su idilio y lo gritan a los cuatro vientos. Solo el tiempo dirá cuándo llegan al altar.

