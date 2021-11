Romina Marcos pone fin a su relación de tres años con Hussam Núñez Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, ha confesado que está soltera desde hace poco tiempo, tras poner fin a su relación de tres años con el artista Hussam Núñez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romina Marcos Romina Marcos | Credit: Romina Marcos/Instagram Romina Marcos, la joven de 26 años hija de la vedette cubana Niurka Marcos, ha confesado que está soltera desde hace poco tiempo, tras poner fin a su relación de tres años con el artista Hussam Núñez. "Estoy soltera. Llevo dos semanas soltera", dijo en el programa Hoy (Televisa). "Fue una relación hermosa, fue una relación que disfruté mucho. Siempre voy a estar muy agradecida con Hussam", añadió. La influencer también hizo énfasis en que la separación nada tiene que ver con terceras personas o algún tipo de engaño. "Se tomó una decisión, pero no quiere decir que fue por Josh o porque alguien engañó a alguien", sostuvo. Con esta afirmación la joven aclara cualquier tipo de dudas respecto a su pareja de baile Josh Gutiérrez, con quien se besó en el show Las estrellas bailan. "Obviamente hay mucha química entre Josh y yo, obviamente nos llevamos increíble, obviamente es un hombre muy atractivo, muy guapo y besarlo no me cuesta nada", dijo Marcos al portal Las Estrellas. Por su parte, cuando le preguntaron a Josh, este dijo que nunca se sabe lo que el destino pueda depararles. "Pasan muchas cosas en este tipo de reality de baile, porque pasas mucho tiempo con tu pareja, el beso estuvo rico", admitió. Romina Marcos Romina Marcos | Credit: Romina Marcos/Instagram En los últimos tiempos la joven ha recibido muchas críticas por su aspecto físico, ya que algunos le dicen que tiene una apariencia masculina. No obstante, no pocos son los mensajes de aceptación del cuerpo que la hija de Marcos ha compartido con sus seguidores en las redes. "Aceptar lo que eres. ¿Que fácil se dice pero que difícil llevarlo a cabo todos los días, no? Por eso, a veces prefiero verme vulnerable y real en las redes sociales, liberarme y abrazar esto que soy. Abrazar mi realidad", ha dicho.

