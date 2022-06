Romina Marcos se pronuncia sobre la participación de su madre Niurka en La casa de los famosos La participación de Niurka Marcos en el reality ha sido muy polémica; ante ello, su hija Romina se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que actualmente Niurka Marcos participa en el reality La casa de los famosos, donde, fiel a su esencia, se ha convertido en una de las participantes más polémicas debido a sus enfrentamientos con Laura Bozzo y su actitud franca. También se ha rumorado que la vedette está coqueteando con algunos de sus compañeros; incluso, se besó con Juan Vidal. Ahora, si hija Romina opina sobre la participación de su mamá. "Amo a mi mamá. Por encima de lo que puedan decir, siempre me voy a sentir muy orgullosa de la mujer que es. Sé quien es mi mamá. No hay nada que pueda decir la gente que haga que dude de la mujer que es, que ha sacado adelante a sus tres hijos a pesar de todo lo que han dicho, de todo lo que han hablado de ella toda la vida y eso siempre seguirá pasando", mencionó a los medios de comunicación. La joven considera que este tipo de programas son un espectáculo en sí mismo y se debe saber lidiar con eso. "Creo que mi mamá sabe muy bien a lo que fue. Mi mamá está trabajando; un reality se trata de eso se hacer polémica, de hacer show", advirtió. "Todos tenemos demonios y ángeles, y si aceptas estar en este tipo de realities sabes que es algún momento van a tener que salir tus demonios", continuó. "Laura [Bozzo] a mí me cae muy bien, independientemente de todo". Niurka Marcos y su hija Romina Credit: Romina Marcos Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al supuesto romance de la bailarina con Vidal, su hija la apoya por completo y dejó claro que es muy auténtica. "Mi mamá puede hacer lo que quiera; es una mujer que ha vivido, hecho y deshecho. Feliz de verla contenta, que haga lo que quiera. Nunca ha pasado por encima de nadie para estar en donde está, para ser quien es. Es muy transparente, dice las cosas como las piensa, como las cree. Si estás de acuerdo con ella qué bueno, si no, no pasa nada. No obliga a nadie a estar en su bando, a pensar como ella", concluyó. Mientras tanto, Niurka Marcos continúa dentro de La casa de los famosos ¿se quedará hasta el final? El tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Romina Marcos se pronuncia sobre la participación de su madre Niurka en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.