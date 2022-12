Romina Marcos habla de las críticas sobre su cuerpo Los señalamientos sobre su figura, Romina Marcos, primogénita de Niurka Marcos ha sufrido con esta situación; ahora dice cómo maneja las críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace mucho tiempo, Romina Marcos ha tenido que lidiar con las críticas a su cuerpo. Incluso, se sometió a estrictas dietas para mantener una figura delgado. Su obsesión fue tal, que la primogénita de Niurka Marcos reveló haber sufrido dismorfia corporal, un padecimiento que hace que no las personas no se sientan a gusto con su cuerpo. Ahora, la joven acepta que las críticas hacia su imagen han sido una constante en su vida; sobretodo, en las últimas semanas, cuando compitió en el segmento "La estrellas bailan en Hoy". La chica revela cómo logra lidiar con ello. "Creo que la vida me prepara para que eso me siga pasando siempre. Soy un cuerpo que, al parecer, a la gente le causa intriga", mencionó Marcos a los medios de comunicación. "Entonces, me estoy preparando cada vez más para las críticas". La cantante concluyó su participación en dicho concurso de baile y asegura sentirse orgullosa de los resultados, pese a haberse quedado en la cuarta posición. "Hice cosas de las que jamás me imaginé, la verdad, todas la cargadas; todo la verdad es que fue increíble, fue maravilloso retarme de esa manera y cumplirlo, lograrlo", dijo. Romina Marcos Romina Marcos | Credit: Instagram Romina Marcos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que este cuarto lugar me lo llevo en el corazón. En casita ya tengo un trofeo del primer lugar también; entonces, estoy contentísima de lo que logré como ser humano y para mí ya soy una campeona", agregó. "Mi mamá me dijo 'mínimo yo te hubiera puesto el segundo lugar, verdad, mínimo'". Ahora, Romina Marcos se prepara para pasar las fiestas navideñas con amigos y familia, mientras el Año Nuevo estará en compañía de su madre Niurka.

