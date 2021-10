"Tener celulitis está bien": el mensaje body positive de Romina Marcos Romina Marcos, hija de la vedette cubana Niurka Marcos, envió a sus seguidores un mensaje de aceptación del cuerpo, y los invitó a "abrazar" su realidad y quererse tal y como son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romina Marcos Credit: Instagram/ @RomiMarcos Romina Marcos, hija de la vedette cubana Niurka Marcos, envió a sus seguidores un mensaje de aceptación del cuerpo, y los invitó a "abrazar" su realidad y quererse tal y como son. "Aceptar lo que eres. Qué fácil se dice pero qué difícil llevarlo a cabo todos los días, ¿no?", escribió la joven de 26 años. "Por eso, a veces prefiero verme vulnerable y real en las redes sociales, liberarme y abrazar esto que soy. Abrazar mi realidad", sostuvo. "Y siempre he pensado que todo lo bueno que tenemos debemos compartirlo, tal vez necesitabas ver esto". La intérprete de "Me dijeron que no" compartió un video en el que le dice a sus seguidores que tener "granitos y marquitas en la cara está bien", al igual que tener curvas y hasta celulitis. "Nuestro cuerpo es un regalo de la vida, nos ayuda a movernos. Tener unas pompis lindas está bien, pero tener celulitis también está bien. La pancita y las lonjitas todo eso es parte de nuestro cuerpo, un cuerpo que nos ayuda a movernos, a bailar, a gozar a hacer todo lo que tenemos. Así que celebremos tener un cuerpo sano y bonito, no importa la forma ni el tamaño", aconsejó Marcos. En los últimos tiempos, la joven he enviado muchos mensajes body positive para que las mujeres aprendan a amar su cuerpo. "Dame líneas de expresión y arrugas… quiero manchas del sol como regalo de vacaciones de las playas en las que nos tumbamos… quiero irme de este lugar sabiendo que hice algo con mi cuerpo más allá de intentar que pareciera perfecto", escribió en una ocasión en Instagram. No obstante, aunque ha sido apoyada por muchos seguidores también ha recibido críticas de quienes creen que la hija de Niurka Marcos no es nada femenina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A ella puede ser ahora que la quieran criticar porque le gusta vestirse más libre, más orgánico, más fashion, más de pantalón cadera o blazer", dijo su mamá cuando le preguntaron sobre este tema. "Pero eso no quiere decir que no sea femenina", agregó.

