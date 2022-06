Hija de Niurka Marcos la defiende: "Dicen que es bruja, que hace santería. ¡Qué miedo!" Romina Marcos defiende a su madre a capa y espada Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romina Marcos no se quedó callada ante los cuestionamientos sobre lo que vivió su madre, Niurka Marcos en La Casa de los Famosos (Telemundo). La joven cantante habló sin tapujos sobre las críticas del comportamiento de su progenitora dentro de la controversial residencia, y aseguró que el odio que los participantes y la audiencia han demostrado hacia la bailarina cubana, no es algo del otro mundo para su familia. "Veo mucho hate hacia mi madre , es normal, es normal para nosotros los Marcos recibir ese hate", aseguró Romina en su cuenta de TikTok. "Si creen que nos pone tristes o que de verdad estamos muy lastimados por todo el hate que está recibiendo mi mamá, pues no". La joven hizo hincapié en la constante visibilidad que el programa le da al comportamiento de su madre, dejando de lado la participación del resto de los famosos que aún siguen en la contienda. En tono irónico rechazó que los famosos que quedan dentro sean unos seres humanos ejemplares y que se madre es la única vulgar del programa. "En el programa se la pasan hablando mal de ella… no hacen otra cosa más que hablar de mi mamá y parece que el programa está traumado con mi mamá de verdad. Solo ponen lo que hace ella, lo que dice ella, el berrinche que hace ella y ¿por qué no ponen a todos los demás?", cuestionó. "No, es que los demás han de ser unos seres humanos excepcionales, los demás son íntegros seres humanos con unos valores muy bien puestos. Sí, ¿saben qué?, la única vulgar ahí es mi mamá, ¿verdad?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romina y Niurka Marcos Romina y Niurka Marcos | Credit: Romina Marcos/Instagram "Dicen que mi mamá es como que la más vulgar y la que más bullying hace, como si ella hubiera sido la que gritó prostituta dentro de la casa o como si ella hubiera sido la primera en bajarse los pantalones, o la primera en gritar pendeja", explicó. "¿Saben que también dicen que hace santería mi mamá? Que es bruja que hace santería. ¡No, qué miedo!". Romina y Niurka Marcos Romina y Niurka Marcos | Credit: Romina Marcos/Instagram En su cuenta de Instagram, Romina también envió un mensaje contundente a los televidentes. "Recuerden que es un juego, es un reality, y sí hay muchas cosas muy raras y sí siento que han pasado muchas cosas que Telemundo no han pasado en el programa. Se han roto muchas reglas también dentro de esa casa, pero recuerden que es un juego… El hate que está recibiendo mi mama hoy, mi mamá ha recibido hate toda su vida, eso no es algo nuevo para ella ni para nosotros", expresó.

