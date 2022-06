Romina Marcos sale en defensa de su madre Niurka por supuesta brujería a Laura Bozzo La hija de Niurka Marcos, Romina, sorprendió con las fuertes declaraciones que hizo sobre este tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya han transcurrido varias semanas en La casa de los famosos, donde los conflictos han estado a flor de piel. Si bien en un principio se pensaba que Niurka Marcos y Laura Bozzo estarían en pugna constante al interior del inmueble, han mostrado que pueden lograr una buena relación. Incluso, la vedette le propuso a la conductora peruana hacerle una "brujería con saliva" para evitar que salga de la casa y le explicó a su compañera del reality cómo llevar a cabo una especie de efectivo ritual. Ante la polémica que ha ocasionado esta situación, la hija de la también bailarina de origen cubano, Romina, fue cuestionada al respecto. "Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie, jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión", advirtió a los medios de comunicación. La joven aseguró que su madre es una mujer que se apoya fiel y habitualmente en sus creencias para salir adelante y ha sido pieza fundamental en su vida. "Su religión la protege, su religión es su fe; cuando no puede se va con su religión. Cuando está dolida va con su religión; cuando no entiende lo que está pasando va y le pregunta a su religión", explicó. "Eso es la religión para mi mamá, por eso es tan amante de su religión, porque se lo ha demostrado a lo largo de los años y nos ha cuidado a nosotros", continuó. Romina Marcos, Niurka Marcos y Laura Bozzo Romina Marcos, Niurka Marcos y Laura Bozzo | Credit: Medios y Media/Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romina Marcos dejó claro que su madre Niurka es una buena mujer, así que prefiere que le teman los ignorantes si no comprenden su naturaleza como una mujer devota de su fe. "Para la gente que no sabe, que no investiga y que no tiene ni idea, pues sí, que sigan diciendo que es bruja, que le tengan miedo", concluyó.

