Romina, hija de Niurka Marcos, responde a quienes aseguran que es gorda y sin talento Tras realizar diversos proyectos en la música y televisión, Romina Marcos ha sido presa de críticas por su aspecto físico y sus aptitudes profesionales; por ello, la joven decidió enfrentar los ataques de manera frontal ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Romina, la hija de Niurka Marcos ha iniciado una carrera en el mundo artístico y, según han declarado su madre y la joven, ha buscado abrirse las puertas por mérito propio. Ahora, no solo participa en el segmento de baile del matutino Hoy, también lanzó el tema de su autoría "Me dijeron que no", donde promueve el amor propio y la aceptación personal. Sin embargo, esto parece no ser suficiente y ha recibido una serie de críticas hacia su aspecto físico, forma de ser y la acusan de no tener talento. Por ello, decidió responderle a sus detractores. Así, dio a conocer un video en su cuenta de Instagram donde se escucha la canción "Careless whisper" de George Michael como fondo. La chica está parada, de perfil, en un balcón vestido con un top, unos leggins y una botas negras, tiene el rostro levantado y los ojos cerrados. Van apareciendo frases como "No tienes talento", "Eres famosa por tu mamá", "Ahora cualquiera canta", "Ya engordaste". "Nadie te conoce" y "Pareces hombre"; luego se le ve cantando y en una lista de la plataforma musical Spotify. "Mi valor no está en las palabras de las personas que no me conocen", escribió para acompañar el mencionado audiovisual. "Encuentra tu verdad y se fiel a ella". Romina y Niurka Marcos Romina y Niurka Marcos | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo hacia la chica por parte de los usuarios no se hicieron esperar. "O lo que es igual a: 'ojalá tuviera los huevos de vivir mi vida libremente como tú'. Abrazo, chula. Eres muy chida"; "Eres un ser humano hermoso, fuerte y único brillas con tantos talentos"; "La gente que te conocemos, sabemos la calidad de persona que eres, eres hermosa por dentro y por fuera"; "Animo hermosa , eres muy talentosa tu me motivas mucho día día a salir adelante y cumplir metas"; "Nunca dejes de brillar", y "Eres oro y eres una grandiosa. Sigue triunfando Romi", fueron algunos comentarios. Pese a las críticas, Romina Marcos no se detiene y continúa promocionando su mencionado tema, cuyo video, por el momento, tiene más de 750 mil vistas.

