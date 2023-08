Romina, hija de Niurka Marcos, lucha contra importante enfermedad: "Quiero compartir lo que estoy viviendo"

Una sorpresa ha resultado la revelación de Romina Marcos, quien dio a conocer que luchando contra una enfermedad que se desató por cuestiones emocionales y se trata de herpes zóster. Así, explicó en un video lo que le sucede. "Haciendo catarsis y responsabilizándome de mi salud mental decidí compartir mi situación. Está bien estar mal. Les mando mucha luz. Gracias a mis amigos, a mi familia y a mi novio por estar ahí para mi 24/7", escribió la hija de Niurka Marcos para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

La cantante, quien porta una sudadera gris con capucha y lentes oscuros, realizó su explicación. "Quiero compartir lo que estoy viviendo en estos momentos", inició. "Me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así".

Continuó. "Fui con mi doctor y me comentó que, probablemente, se debía al estrés y la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días. Luego, empecé a sentir un ardor en la misma zona de la cara, pero una sensación totalmente desconocida, era, literal, como agujas en la frente. Y empecé a ver que me que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar y fui otra vez con el doctor", dijo.

"Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones",

"Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo trabaja, lo deja salir, lo libera", agregó. "Y pasan este tipo de cosas".

Romina Marcos Credit: Instagram/ Romina Marcos

La joven expresó como comenzó todo. "Al leer todo el hate que he recibido, durante años ya, y creerme todas esas palabras y esos comentarios; al dejar que otros decidan lo que es mejor para mí, como si me conocieran, como si supieran quién soy, me solté, dejé de agarrarme de la mano y me solté, eso duele más que un diagnostico de herpes zóster en la cara. Hoy estoy trabajando en mí poco a poco, escuchándome, creyendo de nuevo en mí y en mi sueño", advirtió.

Romina Marcos ya están tomando las medidas necesarias, en todos los sentidos, para recuperarse. "Estoy en tratamiento. Ya hay índices que estoy sanando", comentó.