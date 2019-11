Romeo Santos y su bebé Valentino enternecen las redes disfrazados de Batman y Robin El chiquitín solo se ríe ante la sacudida de su papi mientras los colegas, padre e hijo, se preparan para salir a salvar al mundo. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Batman ya presumió a su Robin! El cantante Romeo Santos celebró Halloween con mucho power y con un disfraz a dúo dinámico con su bebito que tiene ha levantado una ¡alerta de ternura extrema! El intérprete de "Mi corazoncito" publicó un vídeo en sus redes sociales en el que aparece con un disfraz del súper héroe Batman, y en sus piernas, su pequeño Valentino vestido de Robin, el fiel compañero del la legendaria figura de los cómics. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando el colega no toma su trabajo en serio. Ya ustedes saben la tradición", subtítulo el vídeo que publicó la noche de celebración de Halloween. En el clip se oye cómo le dice a su bebé "vamos a tomarnos la ciudad, papi, la gente nos está esperando". El chiquitín solo se ríe ante la sacudida de su papi mientras los colegas, padre e hijo, se preparan para salir a salvar al mundo. Image zoom Instagram/Romeo Santos Aunque cubierto con el antifaz del disfraz de Robin, esta es una de las pocas veces que Romeo ha mostrado a su bebé en sus redes sociales. Image zoom Romeo Santos/Instagram La última vez fue en el verano cuando vestían iguales con shorts de playa, pero el vídeo mostraba al segundo hijo del dominicano con un emoticono tapándole la cara. Y es que, cuando se trata de sus hijos, Romeo ha sido bastante privado y prefiere guardarse detalles de su vida personal. ¿Quién es La madre del peque? Todavía es un misterio Advertisement

