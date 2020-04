Romeo Santos revela quién fue su gran crush de adolescente ¡Nunca adivinarás quién le robó el corazón al guapísimo Romeo años atrás! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Romeo Santos confesó que en sus tiempos de adolescencia no solo admiraba el talento y la dulce voz de la merenguera Miriam Cruz, sino también que fue su gran amor platónico. El bachatero sorprendió a sus fanáticos tras compatir en su cuenta de Instagram un antiguo video de la artista dominicana recordando una de sus presentaciones artísticas interpretando la canción “Ta’ pillao” cuando era parte de la agrupación las Chicas del Can “Uno de mis crush en mi infancia fue con esta dama. Crecí escuchando su hermosa voz y en mi opinión todavía canta igual de bonito”, fue parte del mensaje que Romeo compartió con sus más de 17 millones de seguidores de Instagram. La confesión del intérprete de "Propuesta indecente" despertó la reacción de la misma merenguera, quien le respondió agradecida por su halago: "¡Ay gracias mi corazón! Es grato para mí leer tu mensaje. Dios te bendiga y siga dándote gracia sobre gracia para seguir disfrutando de tu buen arte. La admiración es mutua” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram / Miriam Cruz El Chico de las Poesías sigue cosechando éxitos. A principios de este mes su más reciente tema, “Sigues con él”, a dúo con Sech y Arcángel, los colocó dentro de las diez más escuchadas en el listado de singles de Billboard en español. Es la primera vez que el King of Bachata se asocia con el cantante panameño y el puertorriqueño, quien había grabado originalmente la canción en su último álbum de estudio, Historias de un capricornio. Advertisement

