Romeo Santos quiere hacer de Michael Jordan y se lesiona: ¿qué pasará con presentaciones? El bachatero Romeo Santos intenta imitar al legendario Michael Jordan en la cancha de basquetbol y sufre tremendo accidente. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De no haber sido cantante, Romeo Santos probablemente hubiera querido seguir los pasos de Michael Jordan en las canchas de basquetbol. Afortunadamente el dominicano optó por el micrófono, ya que por lo que ha demostrado hubiera salido lastimado. El bachatero compartió un percance que vivió al imitar las jugadas del afamado basquetbolista, que lo dejó con un tobillo lastimado. “Hoy temprano me fui a jugar baloncesto con mi sobrino y yo privando a Michael Jordan di un brinco raro y me lesioné el tobillo”, explicó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales el martes. El cantante mostró la lesión a todos sus seguidores y aseguró que aunque se encuentre lesionado no faltará a ninguna presentación pautada de su La gira del pueblo: utopía. “Cuando me vean cojeando, si me ven cojeando conozcan el motivo porque La gira del pueblo va, eso nada más lo detiene Dios”, dijo. Esta confirmado que el exitoso cantante se presentará gratuitamente en alrededor de 15 provincias de la República Dominicana durante este noviembre. “De esta manera devuelvo a mi gente todo el cariño y apoyo a mi carrera en todos estos años”, dijo en su cuenta de Instagram tras el anuncio de su gira por su país. Últimamente, el normalmente privado cantante ha compartido con sus seguidores momentos más íntimos de su vida, como la reciente celebración de Halloween al lado de su pequeño Valentino, a quien vistió de Robin, del dúo Batman y Robin. Advertisement EDIT POST

