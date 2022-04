Romeo Santos producirá su primera película con Eugenio Derbez de socio La cinta titulada Never Look Back será la ópera prima del cantante Romeo Santos bajo su productora Chimbi Productions. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bachatero Romeo Santos se estrena como productor cinematográfico con la cinta Never Look Back, para 3Pas Studios y Amazon Studios, reportó Deadline Hollywood. El cantante unirá su talento al actor y comediante mexicano Eugenio Derbez y Ben Odell, quienes participarán como productores para la casa 3Pas Studios, bajo la supervisión de Jordan Rubio. La cinta está basada en la novela de Lilliam Rivera del mismo nombre, y expone una versión moderna del relato mitológico griego de Orfeo y Eurídice. La trama de fantasía, terror y romance estará ambientada en El Bronx, Nueva York, y contará con un elenco multicultural de varios países de Latinoamérica. La empresa del bachatero, Chimi Productions, se encargará de supervisar la música y banda sonora de la cinta, que incluirá una de las canciones del dominicano, según Deadline Hollywood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romeo Santos Presents New Album Romeo Santos | Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images Por el momento, se desconoce si el intérprete, además de fungir como productor ejecutivo, tendrá una participación como actor. De ser así, esta no sería la primera vez que Santos muestra sus dotes actorales, ya que en el 2015 presumió su talento en el séptimo arte con su participación en una de las películas de la saga Fast & Furious junto a Vin Diesel.

