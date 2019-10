¡Qué dueto! Romeo Santos y Natti Natasha unen fuerzas para el remix de "La mejor versión de mi" By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Republica Dominicana dice presente nuevamente con dos grandes de la música urbana y caribeña. El Rey de la bachata y Natti Natasha han unido fuerzas para crear el remix que todos estaban esperando del romántico tema "La mejor versión de mi". Mira este y otros duetos de los dominicanos. Empezar galería ¡Tremendo junte! Image zoom Instagram/Natti Natasha Natti Natasha y Romeo Santos han unido fuerzas para el remix oficial de “La mejor versión de mi”. Advertisement Advertisement Natti y Silvestre Dangond Image zoom Victor Chavez/Getty Images; Jason Koerner/Getty Images for Billboard La dominicana y el colombiano se unieron para interpretar el tema “Justicia”. Romeo y Prince Royce Image zoom Getty ¡Cómo olvidar el tema “Culpa al corazón” de Romeo Santos y Prince Royce. Advertisement Becky G y Natti Natasha Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Ambas artistas impactaron a sus públicos con “Sin pijama”. Juan Luis y Romeo Image zoom John Parra/Getty Images; John Parra/Getty Images For Univision El tema “Carmín” fue todo un hit para Romeo Santos junto al icónico merenguero Juan Luis Guerra. Natti y Don Omar Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images El tema que hizo público el nombre de Natti Natasha Advertisement Advertisement Advertisement Enrique y Romeo Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images For Univision ¡Qué par de locos! El español y el dominicano hasta ganaron un Latin Grammy por su tema “Loco”. Natti y Thalía Image zoom Mezcalent “No me acuerdo” decían este par de bellezas con el éxito del verano pasado. Perfección Image zoom Instagram/ Pitbull Mr. 305 regresó a las colaboraciones junto a Natti Natasha y Daddy Yankee con el tema de temas, “No lo trates”. Advertisement Advertisement Advertisement Unidos somos más Image zoom Getty Solo o unidos, los artistas latinos son una explosión donde quiera que vayan. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image ¡Qué dueto! Romeo Santos y Natti Natasha unen fuerzas para el remix de "La mejor versión de mi"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.