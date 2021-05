Romeo Santos deja al descubierto su vida privada Dos películas dejarán al descubierto pasajes desconocidos de la vida de Romeo Santos, las cuales podrán ser vistas muy pronto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 25 de junio Romeo Santos presenta dos documentales que darán a conocer diversas facetas del cantante en contextos distintos. Los filmes titulados Utopía Live From MetLife Stadium y The King of Bachata serán trasmitidos en pago por evento y forman parte de un sueño que él tenía desde hace tiempo. "Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata", mencionó en un comunicado. "El hecho de que estos largometrajes destaquen mi crianza y sigan la trama hasta mi concierto en el estadio MetLife, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida", agregó. "[Me ilusiona] compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo". El filme del concierto Romeo Santos: Utopia Live From MetLife Stadium muestra las andanzas del famoso intérprete de bachata antes, durante y después del evento que se llevó a cabo el 21 de septiembre del 2019. Esta presentación, además de romper récord de audiencia, logró llevar a cabo la reunión del grupo Aventura y tuvo en el escenario a importantes exponentes del género que fueron incluidos en su producción discográfica Utopía. Romeo Santos Credit: John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el documental Romeo Santos: The King of Bachata muestra pasajes desconocidos en la vida del originario del Bronx entrelazados con la historia de este género musical. Así, el espectador podrá conocer el lado personal del intérprete de "Propuesta indecente", incluyendo algunas actuaciones gratuitas que ofreció en poblados pequeños donde nunca habían gozado de un concierto. En estas películas también se podrá apreciar la presencia de diversos invitados como Daddy Yankee, Cardi B, Thalía, Marc Anthony, El Chaval de la Bachata, Elvis Martínez, Frank Reyes, Joe Veras, Kiko Rodríguez, Luis Vargas, Monchy & Alexandra, Raulín Rodríguez, Sergio Mendes, Emilio Estefan, Tommy Mottola y Zacarías Ferreira, entre otros. Estos documentales fueron realizados por Sony Music Latin, Endeavor Streaming, iNDemand y Chimby Productions; esta última es la casa productora de Romeo Santos, que con dichos largometrajes lleva a cabo su lanzamiento profesional. Ambos documentales, hablados en Spanglish con subtítulos en inglés y español, estarán disponibles en servicios de televisión pagados como Xfinity, Spectrum y Optimum.

