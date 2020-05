Conoce la lujosa suite decorada al estilo de Romeo Santos en Punta Cana ¿Ya viste cómo es el interior de la villa inspirada por el bachatero dentro de la zona turística más exclusiva de República Dominicana? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Moderna y elegante, así es la lujosa suite inspirada en el estilo del bachatero de origen dominicano Romeo Santos. La “Villa del Rey”, como se le conoce, fue inaugurada hace más de un año por los ejecutivos del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, en República Dominicana, y es una deslumbrante residencia que está decorada con piezas del artista. El departamento está en un cuarto piso, tiene espectaculares vistas del mar Caribe y está disponible para rentar. Cuenta con tres amplias habitaciones —dos master suites y una para invitados— billar, bar, tres jacuzzis, un spa y un espacioso comedor decorado con una enorme pecera. Image zoom El interior está decorado con objetos usados por Santos, su chaqueta, fotografías de sus giras por el mundo y su micrófono con base de corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Por un segundo” aclaró a través de sus redes sociales que él no había comprado la propiedad, pero que está diseñada "a mi estilo similar a mi hogar". “Quiero aclarar por la confusión de algunos; no compre una villa en Punta Cana. The Kings Villa es una suite especial para la estadía de personas que deseen hospedarse en un suite cómodo y lujoso”, escribió Santos en sus redes. Image zoom El diseño del lugar estuvo a cargo del artista dominicano Miguel Fernández, quien aseguró a los medios que su objetivo era que en cada rincón del mismo se destacara un toque especial del cantante.

