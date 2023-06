Romeo Santos sorprende a sus fanáticos al mostrar foto de sus hijos El bachatero Romeo Santos sorprendió en Instagram al publicar una tierna foto de sus tres hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romeo Santos Credit: Medios y Media/Getty Images Romeo Santos es muy hermético sobre su vida privada, por eso el bachatero sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una foto de sus tres hijos. El antiguo líder de la banda Aventura publicó en sus Instagram Stories una foto de sus dos hijos mayores mirando por la ventana de un avión privado y de los pies de su bebé más pequeño dentro de su sillita, al lado de sus hermanos. Sus hijos mayores están en piyamas y se abrazan, emocionados de ver el paisaje. Sin duda, el cantante está en la mejor compañía en este viaje. El artista, de raíces dominicanas y puertorriqueñas, es uno de "Los 50 más bellos" de People en Español del 2023. Aunque le sobran premios y éxitos musicales, sin duda su más preciado tesoro es su familia. "La privacidad para mí es la protección más conveniente que puedes ofrecerles a tus seres queridos", dijo sobre su pareja y sus cuatro hijos. "Mi mejor trabajo es ser artista y padre de cuatro varones". Romeo Santos hijos Credit: Instagram Stories/ Romeo Santos En su video musical "Solo conmigo" el cantante de 41 años aparece con su pareja en la vida real, presumiendo el embarazo de su mujer. En febrero del 2023, nació su bebé Milano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romeo Santos Credit: Medios y Media/Getty Images Aunque mantiene su vida privada alejada de los reflectores, el cantante no pudo resistirse a compartir esta tierna foto de sus príncipes.

