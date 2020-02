Romeo Santos luce una camiseta de Kobe Bryant y dedica emotivas palabras a Kobe y su hija Gianna El cantante de bachata Romeo Santos lució la camiseta de Kobe Bryant durante un concierto y recordó a la fallecida estrella de la NBA y a su hija Gianna con estas emotivas palabras. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Romeo Santos rindió tributo a Kobe Bryant durante un reciente concierto en Los Ángeles, luciendo la camiseta de la fallecida estrella de la NBA. El cantante dominicano también dedicó unas sentidas palabras a Kobe y su hija Gianna, de 13 años, tras su trágica muerte en un helicóptero en California el 26 de enero. Un video compartido en redes sociales por la actriz Celinés Toribio y en el Instagram del programa El Gordo y La Flaca (Univision) muestra al bachatero hablando sobre Kobe Bryant ante una audiencia conmovida y gritando repetidamente el nombre del deportista. Image zoom “Leí en un lugar que los heroes tienen su temporada, que vienen y van, y luego sigue una frase que las leyendas nunca mueren”, dijo Romeo. “Me puse esta camisa respetuosamente en honor a esa leyenda, que Dios lo tenga en la gloria a él, a su hermosa niña y a todas las víctimas que pasaron por esa tragedia lamentablemente. Te amamos Kobe”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía: Erniel Rodriguez Marc Anthony también rindió homenaje a Kobe Bryant durante un concierto en Boston en enero. El salsero mostró la camiseta de Bryant y una foto gigante del baloncelista en el escenario antes de salir a cantar su éxito “Vivir mi vida.” El cantante de origen puertorriqueño también compartió una foto de su encuentro con Kobe Bryant junto a su amigo, el futbolista David Beckham en un juego de los Lakers. “Cuando le das la mano a un ángel”, escribió Marc en su mensaje en Instagram. “Que descanses en paz mi bello hermano. Que el amor y la paz arropen a las familias de todos los involucrados. Tan triste”. El baloncelista también fue recordado durante el Super Bowl. Los equipos 49ers y Chiefs dedicaron un momento de silencio para honrar las familias y amigos de los fallecidos en ese helicóptero. Fotos de Kobe y su hija se mostraron en el estadio. “Nunca serían olvidados”, dijo el presentador del juego. Durante la presentación de Jennifer Lopez y Shakira también se mostró una cruz gigante iluminada en amarillo y morado, los colores de los Lakers, el equipo al que perteneció Bryant. Advertisement

Close Share options

Close View image Romeo Santos luce una camiseta de Kobe Bryant y dedica emotivas palabras a Kobe y su hija Gianna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.