Romeo Santos estrena el año con un video muy candente y explícito Romeo Santos compartió un adelanto de una de las sorpresas con las que deleitará a sus fans en 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Romeo Santos no ha podido empezar el año de una manera más caliente. El cantante, que estará llevando su música a varios países con una gira mundial que arranca en febrero, compartió un adelanto de otras de las sorpresas con las que deleitará a sus fans en 2023. Se trata nada más y nada menos que del sexualmente explícito video de su nuevo tema musical "Solo conmigo", que Santos ha compartido en sus redes sociales, y cuya letra dice que "de Santo solo tengo el apellido". Se trata de la publicación más provocativa que probablemente haya hecho el llamado Rey de la Bachata, ya que aparece en el video en posiciones sexuales muy calientes junto a una hermosa modelo. Romeo Santos Romeo Santos | Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Como era de esperar, el video ha tenido muchísimas reacciones por parte de los seguidores del bachatero, quienes se han mostrado impactados por las imágenes. "Pérate que sigo en shock 😧"; "este video está de onlyfans 🥲"; "pero Romeoooo!!! 👀👀👀👀 bajaste fuerte en esta vuelta 🤣"; "niños cierren los ojos 😆"; "qué explicito ! 😂"; "¿pero qué es esto?", dijeron algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista, que comenzará la gira en Lima, Perú, ha agotado entradas no solo en ese país sino también en Chile o Argentina, donde su público podrá deleitarse con algunos temas de su nuevo álbum Fórmula, Vol. 3 como "Sin Fin" junto a Justin Timberlake, "El Pañuelo" junto a Rosalía, "Me Extraño" junto a Christian Nodal, entre otros.

