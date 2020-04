¡Lo más dulce! Romeo Santos comparte video con su hijo El artista llenó de ternura las redes sociales al compartir un video con el pequeño Valentino jugando en casa. ¡Mira qué lindo! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En plena la cuarentena por el coronavirus, el cantante Romeo Santos sorprendió a sus seguidores al compartir un tierno video desde su casa con su hijo Valentino. El intérprete de “Mi corazoncito” colgó un clip de unos 15 segundos en su cuenta de Instagram junto al pequeño en el que exhortaba a sus fanáticos a permanecer en casa para evitar la propagación del virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bachatero de origen dominicano respondió con ese video a un reto viral que circula en las redes sociales que invita a las personas a permanecer en casa. En su ocasión, nominó al beisbolista Giancarlo Stanton. “Yo Romeo Santos me quedo en casa por mis hijos y mi familia”, dijo en el video a sus seguidores luego de responder al reto del gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo. Otras de las celebridades que han respondido al reto del gobernador son el actor Kevin Bacon y una de las parejas favoritas: Alex Rodríguez y Jennifer López quienes a su vez nominaron al comediante Jimmy Fallon. El video del intérprete dominicano sobrepasa el millón de reproducciones y tiene más de 5,000 comentarios de sus fanáticos apoyando la iniciativa y derretidos de ternura por el bebé , al que pocas veces se ha visto en las redes. El pasado octubre, Romeo celebró Halloween con su bebito y ambos se disfrazaron de los legendarios personajes de cómics: Batman y Robin robando suspiros a los fanáticos que pocas veces tienen la oportunidad de ver a su artista en su faceta de padre. Advertisement

