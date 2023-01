El romántico video de Toni Costa y su novia ¡con beso incluido! "Te amo mi amor, gracias por darme paz entre tanta tormenta que nos rodea, que el mundo siga girando y tú y yo de la mano pal frente", expresó el bailarín español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Toni Costa y Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram (x2) Las muestras de amor e intercambios de mensajes románticos a través de las redes sociales es, desde hace mucho tiempo, una constante entre Toni Costa y Evelyn Beltrán. Este jueves, la novia del bailarín español dio un paso más allá y publicó un romántico video de la pareja que revolucionó las redes y generó al instante cientos de reacciones. En la grabación, Toni y Evelyn se muestran disfrutando de su amor en la que parece ser una romántica cita solo para dos al aire libre en un lugar de ensueño. Como pocas veces sucede, la bella pareja se deja ver compartiendo un cómplice momento en el que las miradas y los gestos que se intercambian entre ellos hablan por sí solos. El bailarín y su novia incluso se llegan a dar varios besos en la boca durante el video. Toni Costa Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "El camino será largo, pero valdrá la pena recorrerlo junto a ti. Te amo tanto papito mío", escribió Evelyn junto a la grabación. La reacción de Toni, como era de esperarse, no tardó en llegar. El también instructor de Zumba no se quiso quedar atrás y dedicó unas románticas palabras a su enamorada. Toni Costa Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Te amo mi amor, gracias por darme paz entre tanta tormenta que nos rodea, que el mundo siga girando y tú y yo de la mano pal frente", comentó el bailarín en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las críticas y obstáculos que han tenido que sortear desde que hicieran oficial su noviazgo no han hecho más que fortalecer su relación de pareja. Tony y Evelyn se muestran cada día más unidos y enamorados y seguros de querer construir un proyecto de vida juntos donde el amor y el respeto prevalezcan por encima de todo. ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El romántico video de Toni Costa y su novia ¡con beso incluido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.