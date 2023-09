Este podría ser el romántico regalo que le dio Luis Miguel a su novia Paloma Cuevas en su cumpleaños Paloma Cuevas cumplió 51 años y, además de otros obsequios, se dice que recibió un regalo muy especial de su novio Luis Miguel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 11 de septiembre de 2023, Paloma Cuevas cumplió 51 años. La diseñadora estuvo casada con el torero Enrique Ponce por más de dos décadas; tras anunciar su divorcio, en 2021, la socialité se mantuvo soltera hasta que, hace unos meses, se dio a conocer el romance con su compadre y amigo Luis Miguel. Ahora, que la famosa celebró su cumpleaños, la muestra de amor por parte del intérprete de "Un hombre busca a una mujer" no se hizo esperar. Así, el cantante le hizo llegar 500 rosas rojas, según reportó Europa Press; además, diversos medios españoles captaron el momento en que arribó el enorme ramo a su casa. De hecho, por el gran tamaño del arreglo, se requirieron tres personas para transportarlo y hacerle entrega a la festejada. También se ha especulado que quizá el cantante pensaba sorprender a su novia con una visita por esta fecha tan especial y aprovechando que tiene un receso de su pasado concierto, lo cual, no ocurrió. Pero este no fue el único regalo que recibió Cuevas, debido a que los repartidores le entregaron diversos paquetes. Este tipo de arreglos parecen ser un sello de El Sol, debido a que envió un ramo similar pero de 500 rosas blancas cuando murió Juan Gabriel; sin embargo, hasta el momento, no se sabe si la tarjeta que acompañaba a tan gran ramo, cuyo valor, según especulan medios españoles, podría ser de poco más de tres mil dólares, estaba firmada por el artista. Luis Miguel y Paloma Cuevas Luis Miguel y Paloma Cuevas | Credit: Gerardo Mora/Getty Images; Manuel Queimadelos Alonso/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este aparente detalle es una muestra más del amor que Luis Miguel tiene por Paloma Cuevas, cabe recordar que en sus conciertos ha incluido el clásico tema ranchero mexicano "Cucurrucucu Paloma". ¿Serán verdad los rumores de que llegarán al altar? El tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este podría ser el romántico regalo que le dio Luis Miguel a su novia Paloma Cuevas en su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.