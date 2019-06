Lupillo Rivera consoló así a Belinda mientras la cantante lloraba desconsoladamente. El cantante fue todo un caballero con Belinda a quien atendió con ternura cuando la joven se puso a llorar en el plató de La Voz. ¡Momentazo! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Es uno de los programas más vistos de la televisión. Sus emotivos momentos son en parte clave de ello. La Voz Azteca ha vuelto a regalar uno de los instantes televisivos más esperados, el acercamiento entre Lupillo Rivera y Belinda. La joven se emocionaba hasta las lágrimas al ver a uno de sus cantantes interpretar un tema en el escenario. Se levantó, se dirigió a la concursante Vivian Baeza y la aplaudió por su impresionante puesta en escena. Al volver a sus silla con los ojos empapados, Lupillo no dudó en acercarse a ella para darle su pañuelo. Un gesto que no ha pasado desapercibido para nadie, pues el artista estuvo pendiente de ella a diferencia de Ricardo Montaner y Yahir, más a sus cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace días saltaban los rumores de un posible romance entre ambos. Y aunque los artistas han jugueteado al respecto en redes, la realidad sigue siendo una incógnita. Eso sí, ambos aprovechan los comerciales del espacio televisivo para charlar, tener momentos cómplices y gastarse bromas. Lo que es evidente es que entre ellos hay una chispa especial que hace que su sano coqueteo den al programa aún más sabor si cabe. Son rivales en el plató, un lugar que ironías de la vida, también les ha acercado como personas. ¡Nos encanta verles juntos! Advertisement EDIT POST

