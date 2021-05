¡El romántico beso de Chiquis Rivera con su nueva ilusión! Con motivo del cumpleaños de Emilio Sánchez, el fotógrafo compartió una amorosa foto de los dos junto a una dedicatoria que deja al descubierto sus sentimientos. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se puede decir que Chiquis Rivera vive uno de los momentos más felices de su vida. Y no solo en lo profesional, campo en el que triunfa con su nueva música y sus trabajos en televisión, también en lo personal. Después de un año lleno de altibajos tras su separación de Lorenzo Méndez y toda la revolución que se vivió después, la cantante parece que por fin ha recuperado la ilusión y la fe en el amor gracias a Emilio Sánchez. Aunque lo suyo apenas es una ilusión que empieza, a juzgar por las fotos juntos y, sobre todo, las sonrisas, la cosa apunta maneras. Debido al cumpleaños del fotógrafo estos días, la artista y él compartieron unas palabras y unos momentos de lo más cómplices que quedaron reflejados en estas fotos. ¡Hasta beso hubo! Eso sí, muy inocente y en la mejilla. Pero la dedicatoria con la que lo acompañó el cumpleañero lo dice todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo lo que quiero para mi cumpleaños es...", escribió en esta publicación de Instagram. Un escrito que deja al descubierto lo que siente por la cantante, quien también le dedicó unas cariñosas palabras. "Disfruta de tu día belleza". Chiquis está de celebración por varios motivos. Además del cumpleaños de Emilio, la también empresaria arrasó en un concierto en Colorado que tuvo una grandiosa acogida. Feliz, agradeció al público por el cariño y anunció que su próxima parada era El Paso. ¡Felicidades por los éxitos tanto profesionales como personales!

