Las románticas vacaciones de Chiquis con su novio Emilio... ¡ya es parte de la familia Rivera! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Chiquis celebró la Navidad con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, en la nieve. La pareja también estuvo acompañada de los hermanos y los sobrinos de la cantante. ¡Mira las fotos de sus divertidas vacaciones navideñas! Empezar galería Amor del bueno Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Chiquis vive un momento de plenitud junto a su novio Emilio Sánchez, con quien se fue a disfrutar la nieve y las montañas en Mammoth Lakes, California. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Siempre unidos Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis La pareja estuvo acompañada por los hermanos y los sobrinos de la cantante. 2 de 10 Ver Todo Divertidos Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Chiquis vive un nuevo capítulo tras poner fin a su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Lecciones de amor Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis "De cada reto de mi vida he aprendido algo de mí. En el aspecto del amor, que es lo quiero y no quiero, como puedo cambiar yo, mejorar para no seguir con esos mismos patrones, seguir en lo mismo", dijo Chiquis a People en Español. "Me han ayudado tanto cada cosa que he tenido que afrontar a madurar como mujer, como cantante, como artista". 4 de 10 Ver Todo Disfrutando el presente Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Chiquis no descarta llegar al altar con su novio. "Por lo pronto tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere", dice sobre Emilio Sánchez. "Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí". 5 de 10 Ver Todo La mejor compañía Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Su hermana Jacqie Rivera también disfrutó del paisaje nevado ¡Hasta la mascota fue al viaje! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un día a la vez Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis ¿Hay boda a la vista? "Creo que no hay planes para boda ahorita. El sí me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día", dijo la cantante a People en Español. 7 de 10 Ver Todo Sonriendo a la vida Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Chiquis —aquí junto a su hermano Johnny López—vive un gran momento en su vida profesional con el lanzamiento de su podcast Chiquis and Chill (iHeart Radio) y el programa Lo mejor de ti con Chiquis (Universo). "Yo quiero disfrutar, no quiero forzar nada. Quiero dejar que las cosas fluyan y yo nada más deseo ser feliz y ser aceptada como soy y amada, y es lo que tengo ahorita y lo estoy disfrutando ¡A ver qué dice el futuro!", añadió sobre su noviazgo con Emilio Sánchez. 8 de 10 Ver Todo Momentos felices Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Sus sobrinos gozaron jugando en la nieve. El viaje le sirvió a la cantante y empresaria para recargar baterías y conectar con sus seres queridos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paz y amor Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Su hermana, la modelo y empresaria Jenicka López, también dijo presente. Sin duda recibirán el 2022 con la mejor energía. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

