¡Las románticas vacaciones de Camila Sodi e Iván Sánchez en las playas de Ibiza! La pareja del momento derrocha amor y felicidad durante su viaje a la isla española desde donde han disfrutado a tope del mar, las puestas del sol y su compañía. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor está en el aire y eso es siempre sinónimo de buenas noticias. Camila Sodi e Iván Sánchez están enamorados. Sus sentimientos han traspasado la pantalla y viven un romance de cuento de hadas que les ha hecho pasar unos días de ensueño en la preciosa isla de Ibiza. Aunque en 2015 ya saltaron las chispas, a menos delante de las cámaras, gracias a la serie que les unió, Señorita pólvora, no ha sido hasta casi un lustro después que han dando rienda suelta a lo que sienten y se han enamorado en la vida real y sin guión. Cada uno por su lado compartía estos días los idílicos momentos que estaban pasando en la famosa isla española donde han vivido preciosas puestas de sol, baños de lujo en sus aguas cristalinas y comilonas de lo más ricas y propias de aquella tierra. "Exprimiéndole el jugo al verano. Solo tenemos una vida en este cuerpo y hay que gozarla", escribió la actriz en una serie de imágenes donde predica con sus palabras. Sol, arena, mar y mucho amor son los ingredientes que le ha puesto la protagonista de Falsa identidad a este periodo estival. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Iván hacía lo propio presumiendo cuerpazo en el mar Mediterráneo pero, sobre todo, carita de enamorado. Hay cosas que son imposibles de ocultar. Aunque en ese momento la bomba no había salido a la luz, algo se entreveía en sus poses y gestos, más alegres y contentos de lo habitual. En concreto, la protagonista de Rubí, mostraba una serie de historias en su Instagram con sonrisas cómplices y paseos en barco que denotaban que algo ya se estaba cocinando. El actor español se ha ganado el corazón de Camila y viceversa. Ambos son muy cuidadosos con sus vidas privadas y todavía no han publicado una foto de ambos acaramelados en sus redes. Pero seguro que con un poco más de tiempo y besos no tardarán mucho en hacerlo. ¡Felicidades parejita!

